На съемках «Гардемарины-4» едва не утонул киношный сын Харатьяна
Последний или, как говорит кинорежиссер Светлана Дружинина, крайний съемочный день в Севастополе прошел очень динамично.
"Гардемарины-4" в Крыму: Крайний день съемок в Севастополе.Видео: Фильм "Гардемарины-IV"
Хотя действие и происходило не в Черном море, а в пруду затянутом лилиями и ряской.
"Гардемарины-4" в Крыму: На съемках едва не утонул киношный сын Дмитрия Харатьян."Видео: Фильм "Гардемарины-IV"
- Тону, тону, - истошно закричал Андрей Лаптев, актер, исполнитель роли Саши - сына Алексея Корсака и Софии, которого играет Дмитрий Харатьян.
Через несколько секунд он камнем пошел ко дну. Но дубль был снят, и парнишка выбрался на сушу.
Михаил Боярский и Ника Здорик. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK
Напарница Андрей Лаптева - Ника Здорик (играет роль дочери Анастасии Ягужинской и Саши Белова, - ред.) тоже попадала в переплет, но ее из воды вытащил Михаил Боярский.
Напоминаем, что главные герои ленты «Гардемарины-4» - повзрослевшие гардемарины и их дети.
Первый этап съемок на полуострове, в которых приняла участие Анна Семенович и Александр Панкратов-Черный проходил весной.
В конце августа киногруппа снова вернулась в Крым, где много дублей было снято на корабле в Черном море, но погода не всегда была на стороне группы.
Добавим также, что Иван - настоящий сын Дмитрия Харатьяна, тоже приезжал на полуостров в Евпаторию.
ИСТОЧНИК KP.RU