На съемках «Гардемарины-4» едва не утонул киношный сын Харатьяна

СЕГОДНЯ 12:54 2019-10-11T12:56:08+03:00

Режиссер Светлана Дружинина завершила работу над фильмом в Севастополе [видео]

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Последний или, как говорит кинорежиссер Светлана Дружинина, крайний съемочный день в Севастополе прошел очень динамично.

"Гардемарины-4" в Крыму: Крайний день съемок в Севастополе.Видео: Фильм "Гардемарины-IV"

Хотя действие и происходило не в Черном море, а в пруду затянутом лилиями и ряской.

"Гардемарины-4" в Крыму: На съемках едва не утонул киношный сын Дмитрия Харатьян."Видео: Фильм "Гардемарины-IV"

- Тону, тону, - истошно закричал Андрей Лаптев, актер, исполнитель роли Саши - сына Алексея Корсака и Софии, которого играет Дмитрий Харатьян.

Через несколько секунд он камнем пошел ко дну. Но дубль был снят, и парнишка выбрался на сушу.

Михаил Боярский и Ника Здорик. Фото: Фильм "Гардемарины-IV"/VK

Напарница Андрей Лаптева - Ника Здорик (играет роль дочери Анастасии Ягужинской и Саши Белова, - ред.) тоже попадала в переплет, но ее из воды вытащил Михаил Боярский.

Напоминаем, что главные герои ленты «Гардемарины-4» - повзрослевшие гардемарины и их дети.

Первый этап съемок на полуострове, в которых приняла участие Анна Семенович и Александр Панкратов-Черный проходил весной.

В конце августа киногруппа снова вернулась в Крым, где много дублей было снято на корабле в Черном море, но погода не всегда была на стороне группы.

Добавим также, что Иван - настоящий сын Дмитрия Харатьяна, тоже приезжал на полуостров в Евпаторию.

ИСТОЧНИК KP.RU