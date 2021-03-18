В Ялте построят установки для опреснения морской воды

Ялта активно застраивается и нуждается в большом количестве пресной воды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Власти Республики Крым активно решают проблему нехватки воды. 18 марта запущена первая очередь Бештерек-Зуйский водовода, который будет снабжать живительной влагой Симферополь. Горожане получат чистейшую артезианскую воду.

Идет подготовка и к реализации такого дорогостоящего проекта, как строительство опреснительных установок. Соответствующее оборудование планируется установить в самом популярном курорте полуострова – городе Ялте.

По предварительным данным морскую воду в пресную начнут превращать в конце 2022 года.

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