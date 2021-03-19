На Ай-Петри 19 марта резвится метелица

Станция канатной дороги укрыта теплым одеялом. Фото: Андрей Бачурин/VK

На побережье Южного берега Крыма Никитский ботанический сад готовится к Балу тюльпанов, а в горах идет снег.

- Весна на Ай-Петри, 19 марта 2021 года, - так автор, не без иронии, назвал свои фото и видео, которые выложил в соцсети.

Судя по видео и снимкам слово «весна» нужно взять в кавычки, потому что на плато у канатной дороги во всей красе показывает свой норов матушка Зима.

Холодная красота. Фото: Андрей Бачурин/VK

Повелительница морозов и вьюг, не обращая внимания на календарь щедро укутывает популярное у туристов место, в свежайшие белые снега.

На выходные синоптики обещают дожди, но в горах, по всей видимости вместо капель влаги, снова высадится десант хрупких снежинок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50