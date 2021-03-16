В Крыму Никитский сад готовится к Параду тюльпанов

Раннецветущие сорта видовых тюльпанов - это изюминка Парада тюльпанов 2021 года. Фото: Николай Носков

Крым - это страна контрастов. Пока Ай-Петри форсит белоснежной шубкой, у Черного моря, не беря тайм-аут даже в январе, цветут разнообразные растения.

Морозник. Фото: Николай Носков

Подснежниками и другими первоцветами зимой в Большой Ялте никого не удивишь.

Нарциссы. Фото: Николай Носков

Но вот и ранние сорта тюльпанов раскрыли свои тугие бутоны, подтянулись и нарциссы.

- Никитский ботанический сад к Параду тюльпанов-2021 готов! А ведь именно с него начинается сезон цветочных фестивалей в Крыму, - сообщили в пресс-службе НБС.

Взоры гостей будут радовать свыше 80 тысяч тюльпанов двухсот сортов!

Здесь можно полюбоваться тюльпанами, которые имеют классическую форму и расцветку, но есть и похожие на «прищельцев» с других планет или измерений. Правда, в середине марта можно увидеть только несколько видов красивейшего луковичного растения.

- Тюльпанчики ранних сортов пока одиноки, - скользят нотки грусти в коротком видео.

Раннецветущие сорта видовых тюльпанов Кауфмана, Фостера, Грейга и Эйхлера стали изюминкой Парада тюльпанов 2021 года.

- Низкорослые растения с крупными, яркими цветками розовой, желто-красной, бело-розовой, оранжево-красной, малиновой окраски, в сочетании с декоративными листьями, дарят гостям сада праздничные нотки торжества жизни и счастья, - отметили в ведомстве.

Жизнь этих цветков коротка - не более двух недель.

Но огорчаться не стоит. На смену им придут другие раннецветущие сорта садовых классов Простые Ранние и Махровые Ранние, которые радуют свежестью лепестков до трех недель.

- Предположительное открытие Парада тюльпанов в этом году состоится в первой декаде апреля, - чуть приоткрыли тайну занавеси над предстоящим цветочным балом специалисты сада.

В пресс-службе ботанического сада также сообщили, что уже зацвел морозник, чистяк весенний, абрикос Муме.

Абрикос Муме. Фото: Николай Носков

Нам же остается надеяться, что злобный коронавирус не нарушит планы ботаников, как это произошло в минувшем году, и Парад тюльпанов пройдет во всей красе.

Чистяк весенний. Фото: Николай Носков

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Никитском ботсаду парад тюльпанов впервые проходит без гостей

Зацвели более 100 тысяч тюльпанов разных сортов (подробнее)

В Крыму выбрали победителя Парада тюльпанов: Генералом стал «Алладин»

Выставка луковичных проходила в Никитском ботаническом саду (подробнее)