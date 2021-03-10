На Ай-Петри зима и в марте не сдается

На плато минусовая температура воздуха. Фото: Андрей Бачурин/VK

Кто на Ай-Петри не бывал, тот Крыма не видал! Излюбленная присказка ялтинских таксистов, зарабатывающих на туристах, весной не в ходу. Желающих побывать на плато не так уж и много – здесь летом не жарко, а зимой и в самом начале весны и вовсе морозно, да и ограничение движения ставят палки в колеса желающим проехаться по горному серпантину. Живописными видами Ай-Петри в марте можно полюбоваться на фото и видео, которые появились в соцсети.

- 9 марта. Ай-Петри. Зима еще не сдается, - так назвал свой фотосет житель Ялты Андрей Бачурин.

На Ай-Петри очень красивые пейзажи. Фото: Андрей Бачурин/VK

Смотровая площадка, станция канатной дороги, плато выглядят, как иллюстрация к какой-то красивой рождественской сказке – искрящийся на солнце снег, легкие воздушные облака. Волшебно!

В горах еще много снега. Фото: Андрей Бачурин/VK

- А я только и мечтаю увидеть такую красоту своими глазами! – призналась одна из пользователей соцсети.

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