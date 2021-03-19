Путин пообещал приехать в Крым на открытие соборной мечети

Строительство мечети близится к завершению Фото: Виталий ПАРУБОВ

Президент России Владимир Путин пообещал приехать на открытие соборной мечети в Симферополе. Приглашение главе государства сделал заместитель муфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов.

- Строительство близится к завершению, - отметил замглавы ДУМК в ходе видеоконференции с президентом в годовщину воссоединения Крыма с Россией. -

Хочу попросить, чтобы мы вместе с вами открыли двери этого храма для богослужения.

Открытию соборной мечети в 2020 году помешала пандемия коронавируса. Входящие в архитектурный ансамбль административное здание и гостевой корпус к концу июля были готовы на 95%. В сентябре началась роспись здания самой мечети.

- Это знаковое событие — введение в строй мечети. Постараюсь, конечно, побывать, - заверил Путин. - Думаю, что это будет одно из лучших и уникальных культовых учреждений Крыма….Я регулярно бываю во всех культовых учреждениях подобного рода: в православных, в мусульманских, в иудейских. С удовольствием и интересом посмотрю, что у нас с вами получилось.

Строительство соборной мечети в Симферополе на выезде из города в сторону Южного берега Крыма идет с 2015 года под патронатом президента РФ.

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