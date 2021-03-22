МинЖКХ затягивает создание реестра домов без центральной канализации

Почти 200 тысяч домов не подключены к центральной канализации в Крыму Фото: Архив "КП"

МинЖКХ Крыма затягивает создание реестра домовладений, не подключенных к центральной канализации. Из 190 тысяч домов внесены данные по 1923.

- Без канализации у нас 190 тысяч домовладений и в каждое нужно зайти, - отметил министр ЖКХ Сергей Донец. - Сейчас не обошли и 10%.

Планировалось, что к 1 мая будет сформирована полная база данных с информацией о домовладении, объемах потребляемой воды и вывоза жидких отходов, договоре с ассенизаторской компанией.

- К сезону мы должны зачистить ситуацию, чтобы не допустить попадания отходов жизнедеятельности в окружающую среду и обеспечить комфортный курортный сезон, - напомнил глава Крыма Сергей Аксенов.

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