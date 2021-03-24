Небо в Ялте украсила радуга: 5 магических фото с Южного берега Крыма

Небо украсила радуга. Фото: Аня Скворцова/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Жемчужина полуострова не устает удивлять и радовать.

Магическое зрелище. Фото: Андрей Мармазинский / ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

Восхитительные картины-пейзажи можно наблюдать не только на земной тверди, но и в небесах.

Очевидцы щедро размещают в соцсети фото облаков, похожих на НЛО.

Вид с Красноармейской. Фото: Мирослава Королёва/ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

В популярном крымском паблике появились снимки и радуги, которая украсила небосвод в марте.

Заурядная АЗС выглядит необычно из-за разноцветного неба. Фото: Александр Четырин /ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Радуга в Ялте, - такой скромный и лаконичный пост с фото привлек к себе внимание пользователей.

Массандра. Фото: Любовь Павлова/ ПОДСЛУШАНО ЯЛТА/VK

- Магическое явление! Сказочно, волшебно, восхитительно, - не скрывают они своих эмоций.

Свои комментарии пользователи подкрепляют собственными фотография чудесного оптического явления.

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