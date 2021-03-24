«Керченский стрелок» Росляков вдохновил лицеиста из Сочи на подготовку нападения

Трагедия в Керчи произошла 17 октября 2018 года Фото: из архива "КП"

Сочинский лицеист готовил нападение на своих одногруппников. Юноша вдохновлялся «керченским стрелком» Владиславом Росляковым, который в 2018 году устроил стрельбу в Керченском политехническом колледже.

Силовики обыскали жилье сочинца и обнаружили у него фотографии Рослякова, сообщили в ЦОС ФСБ РФ, передает «Интерфакс».

- В доме у парня обнаружены порошкообразные смеси, инструменты и фото «керченского стрелка» в телефоне, - рассказали в ЦОС ФСБ РФ.

Напомним, 17 октября 2018 года в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв самодельной бомбы, за которым последовала стрельба. Нападавшим оказался один из воспитанников учебного заведения - Владислав Росляков.

Трагедия унесла жизни 21 человека - 16 студентов и пяти преподавателей. Сам стрелок умер в библиотеке колледжа от огнестрельной раны. Всего в происшествии пострадали 50 человек.

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