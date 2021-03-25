Расследование дела братьев-танцоров из Крыма взял под личный контроль глава СК РФ

Братья Станишевские - знаменитые брейкдансеры. Фото: скриншот из видео Игоря Станишевского/ vk.com

Расследование уголовного дела против братьев-танцоров Игоря и Олега Станишевских взял на личный контроль Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СК России.

- На одном из федеральных каналов обсуждалась история братьев-танцоров из Крыма. Бывшие ученицы обвинили их в совращении, произошедшем 8 лет назад. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополь по данному факту расследуется уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и статье 135 УК РФ (развратные действия), - уточнили в СК РФ.

Напомним, что в январе текущего года в деле была признана пострадавшей только одна девушка – Дарья Александрова. Она заявила, что ее по очереди совратили оба брата в возрасте 14-ти лет. Девушка тогда занималась в школе танцев Станишевских.

Позже пострадавшими от действий братьев были признаны еще две девушки – Дарья и Виктория.

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