Очистные в курортной Оленевке сдадут к курортному сезону

Из-за прокладки сетей пришлось отложить ремонт дорог. Фото: Минстрой РК

Биологические очистные сооружения в курортном поселке Оленевка на мысе Тарханкут будут сданы к этому курортному сезону. Об этом на штабе по реализации инфраструктурных проектов сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

- Объект сдаем 20 мая, - заверил он.

Строительством 32 км канализационного коллектора занималась компания «Архитектурное наследие», сумма контракта составила 570 миллионов рублей. Завершение строительства было запланировано на 15 марта. За срыв сроков подрядчик уплатит пеню.

Напомним, что в курортном селе Оленевка идет реконструкция сетей водоснабжения, строительство газопровода и биологических очистных сооружений. Средства выделены в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя для развития туристического кластера экстремальных видов спорта. Ежегодно в Оленевке проходит фестиваль «Extreme Крым». Все работы должны завершить в этом году.

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