На пост главы администрации Симферополя зарегистрировались восемь претендентов

На пост главы администрации Симферополя 8 претендентов Фото: "КП" Архив

На пост главы администрации столицы Крыма зарегистрировались восемь претендентов. Конкурс на замещение вакантной должности состоится 29 марта.

Прием документов от претендентов завершился 19 марта. По информации пресс-службы Симферопольского горсовета, среди зарегистрированных для участия в конкурсе сотрудник Министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма Юрий Бравников, один из руководителей регионального управления ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казачества России» Евгений Майоров, секретарь по идеологической работе КРО КПРФ Евгения Дементьева, и.о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов, временно неработающие Михаил Шумилин и Зульфие Халикова, индивидуальный предприниматель Антон Ганин и замдиректора МУП «Метроград» Сергей Ечмаков.

Напомним, прежняя глава администрации Симферополя Елена Проценко покинула пост по собственному желанию в начале февраля. Временно исполняющим обязанности главы назначен ее заместитель Валентин Демидов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50