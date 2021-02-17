Отставка главы администрации Симферополя Елены Проценко: С чем не справился четвертый сити-менеджер столицы Крыма

На посту главы администрации Симферополя Проценко проработала 1,5 года. Фото: facebook/Елена Проценко

Четвертый руководитель администрации Симферополя покинул свой пост. Отставка главы администрации Симферополя Елены Проценко состоялась после того, как она проработала в должности сити-менеджера полтора года. На ее долю пришелся водный кризис и коронавирус, благоустройство придомовых и общественных территорий, и сложно сказать, что с поставленными задачами она справилась с честью.

В кабинет главы администрации Проценко пришла в октябре 2019 года с поста директора МУП «Метроград», в который объединены все рынки, точки выносной торговли, сельскохозяйственные ярмарки Симферополя. Своего ближайшего соперника,э кс-главу Мининформации РК Геннадия Зырянова, Проценко обошла по 6 конкурсным пунктам, став победительницей среди 9 соискателей на должность главы горадминистрации.

В числе первоочередных задач новому руководителю Совмин поставил благоустройство городских парков и скверов, совершенствование работы городского транспорта и схемы санитарной очистки столицы, а также озеленение Симферополя.

С программой по благоустройству Проценко не справилась, за что получила выговор. Второй грозил главе города уже завтра, 18 февраля, когда на еженедельном совещании по реализации инфраструктурных проектов Симферополь вновь оказался бы в «красной зоне» сорванных сроков подписания актов готовности. Все, что не было готов к концу 2020 года, Проценко обещала дотянуть к 1 февраля, но так и не смогла выполнить свои обещания. В добавок перед администрацией стоит задача к лету отремонтировать пять крупных городских площадок, включая центральные площади им. Ленина, им. Куйбышева и бульвар им. Франко.

Справляться с этой задачей теперь предстоит и.о. главы администрации Валентину Демидову. На протяжении 8 лет он руководил городом Армянск, после перешел в правительство Крыма на пост министра экономического развития. В 2017 году он ушел руководить департаментом по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления Севастополя. В сентябре 2020-го вернулся на работу в Крым на должность замглавы администрации Симферополя.

- Хочу заверить симферопольцев, что на функционировании городского хозяйства отставка руководства никак не отразится, - заверил глава Крыма Сергей Аксенов. - Все службы работают в штатном режиме. Все обязательства городских властей будут выполнены.

Сама Проценко уже попрощалась с горожанами и командой администрации на своей странице в соцсетях, поблагодарив первых за активную позицию и критику, а вторых - за труд и профессионализм. - Желаю Симферополю процветания и горожанам - комфортной жизни в нашем любимом городе! - написала Проценко. - Скоро весна, время цветения, тепла и обновления для каждого из нас!

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