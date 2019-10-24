Кто претендует на должность главы администрации Симферополя

Горсовет Симферополя обнародовал список претендентов на должность главы администрации. "КП-Крым" разбиралась, кто же хочет управлять крымской столицей.

СТЕПАН КИСКИН, 57 лет.

Индивидуальный предприниматель

Степан Кискин давно в крымской политике и хорошо известен на полуострове, долгое время занимал кресло депутата Симферопольского городского совета, избирался сначала от компартии Украины, а после Крымской весны – от КПРФ.

Прославился Кискин во время избирательной кампании 2012 года недоброжелатели изготовили и распространили по городу фальшивые агитационные плакаты с изображением политика в компании эротично одетых девиц и лозунгом «Киски голосуют за Кискина». Кандидат в депутаты нашел авторов и подал на них в суд, а людей так позабавили эти плакаты, что Кискин быстро стал интернет-мемом.

Баллотировался в Верховную Раду Украины по одномандат

Вот такие плакаты распространяли по Симферополю в 2012-м

Кроме того, по соцсетям курсирует видеозапись, где Кискин поет в караоке: "...И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!".

В 2019 году, покинув КПРФ, участвовал в выборах от партии «Родина», депутатский мандат не получил.

ДМИТРИЙ БОНДАРЕВ, 34 года.

Заместитель директора и соучредитель ООО «Единая Республиканская Тендерная Компания»

Предприниматель – личность непубличная, о нем практически ничего не известно. Его фирма с уставным капиталом в 10 тысяч рублей предоставляет услуги для других компаний, желающих принимать участие в госзакупках: помогает в получении электронных цифровых подписей, готовит заявки и другие необходимые документы, аккредитовывает на торговых площадках.

ВАЛЕРИЙ ТУРЕЦКИЙ, 39 лет

Генеральный директор «Управляющей компании «Новый Чехов»

Об этом предпринимателе тоже мало что известно. Руководит управляющей компанией с 2014 года, зарегистрирована фирма в Московской области.

АНТОН ЯКУЛЕВИЧ, 35 лет.

Директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк» в Симферополе.

Возглавил предприятие после того, как предыдущий руководитель Александр Шабанов получил условный срок за избиение замдиректора другого муниципального предприятия.

НАТАЛЬЯ МАЛЕНКО, 60 лет

Советник Главы Республики Крым по вопросам местного самоуправления города Симферополя

Бывшая глава горадминистрации Симферополя, до этого – депутат, вице-спикер Государственного совета Республики Крым.

В конце 2018 года, получив должность, она пообещала решить «точечные проблемы города»: улучшить дорожно-транспортную инфраструктуру, наладить уборку и вывоз мусора, привести в порядок набережную реки Салгир, а также включить Симферополь в федеральную программу "Аварийное жилье", внести изменения в генплан и разработать план развития города до 2035 года.

- Точно знаю, что будет трудно, точно знаю, что мгновенно решить все проблемы не получится, но также точно знаю, что не имею права не сделать этот шаг, - заявила тогда Маленко депутатам.

Корректировки в генплан так и не внесли, федеральная программа «Аварийное жилье» провалена по всему Крыму, а жалоб на дороги, уборку мусора и общественный транспорт меньше не стало. Правда, началась реконструкция набережной Салгира – без проекта, и городские активисты уже не раз указывали на недочеты подрядчику. А чистка русла реки и вовсе вызвала настоящий взрыв недовольства в соцсетях.

За время работы Маленко в Симферополе подняли стоимость проезда в общественном транспорте с 13 до 17 рублей, начали реформы маршрутной сети, а также – ремонты ряда городских улиц. Ремонты тоже подверглись критике, так как по симферопольскому обыкновению оказались перекрыты сразу несколько центральных улиц, что вызывало пробки.

Наталья Маленко. Фото: Facebook

АНТОН ГАНИН, 36 лет

Региональный директор ООО «Продекс»

Еще один не известный широкому кругу читателей предприниматель в списке. Его компания занимается розничной торговлей продуктами и табачными изделиями.

АЛЕКСАНДР СПИРИДОНОВ, 34 года.

Председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым

А вот Александр Спиридонов – чиновник весьма публичный и «продвинутый» в коммуникациях. Активно ведет свою страницу в Facebook, где регулярно публикует фото и видео с пробежек, а также нередко критикует городскую власть. Регулярно отпускает шутливые комментарии. К примеру, новость о привлечении двоих своих сотрудников к дисциплинарной ответственности Спиридонов сопроводил подписью «Пряники еще не подвезли».

Александр Спиридонов – редкий случай «долгожителя» среди крымских чиновников, он возглавляет Госкомрегистр с момента его основания в 2014 году. Многие его подписчики удивились его фамилии в списке кандидатов на должность главы администрации Симферополя.

- Коротко отвечу на вопрос о причинах участия в конкурсе на должность главы администрации Симферополя. Первое. Потому, что я имею на это право. Образование, опыт руководящей работы, возраст - все отвечает предъявляемым нормативным требованиям, - написал чиновник на своей странице в соцсети. - Второе. Есть кое-какие мысли по поводу оптимизации процессов управления городом. Не вижу препятствий их не озвучить на соответствующей публичной площадке. Это все же лучше, чем улучшениями, не вставая с дивана, заниматься. Пока все. Остальное немного позже.

Александр Спиридонов. Фото: Facebook

ЕЛЕНА ПРОЦЕНКО, 51 год

Директор муниципального унитарного предприятия «Метроград»

Возглавляемый МУП занимается организацией ярмарок, выносной торговли, отвечает за большинство подземных переходов крымской столицы.

СЕРГЕЙ ЗЫРЯНОВ, 42 года

Министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым

Возглавил министерство после того. как экс-руководитель Дмитрий Полонский прекратил совмещать должности руководителя Мининформа и вице-премьера, оставив себе только кресло заместителя председателя Совмина.

За время его руководства полуостров полностью перешел на цифровое телевещание - правда, первоначально объявленные сроки перенесли на несколько месяцев.

Сергей Зырянов. Фото: пресс-служба Совмина РК

КОНКРЕТНО

Конкурс состоится 25 октября в административном здании Симферопольского горсовета в 10.00.

Его будут транслировать в прямом эфире телеканала «Крым 24» и на портале Правительства Республики Крым в разделе «Трансляции конкурсов на замещение должностей глав администраций МО РК».

Там же пройдет онлайн-голосование за кандидатов, в котором смогут принять участие все крымчане.

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