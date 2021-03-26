Крымских общественников обвинили в продажности и харассменте

Елена Бобкина во время интервью с Олегом Крючковым. Фото: стоп-кадр видео.

Елена Бобкина, известная в Крыму по конфликтам с застройщиком Романом Лукичевым и несколькими крымскими блогерами, дала откровенное интервью. Она заявила, что трое крымских блогеров, называющих себя общественными деятелями, работают за деньги и в интересах разных людей.

Более того, одного из них она обвинила в домогательствах и рассказала, что имеет компрометирующие фото, которые может использовать как доказательства вины общественника.

Интервью вышло на ютуб-канале Олега Крючкова «На крючке». Генеральный продюсер ТРК «Крым» опубликовал его 25 марта.

Отметим, что в Феодосию Елена Бобкина переехала из Киева, где долго работала в шоу-бизнесе.

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