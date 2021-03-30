Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов примет участие в праймериз «Единой России»

Вице-премьер будет бороться за победу в предварительном голосовании по Евпаторийскому одномандатному округу.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подал документы на участие в праймериз «Единой России» для определения кандидатов в депутаты Госдумы РФ.

Он будет бороться за победу в предварительном голосовании по Евпаторийскому одномандатному округу, куда входят муниципалитеты Запада и Севера Крыма.

Вице-премьер отметил, что за два годы работы в правительстве получил бесценный опыт в сфере строительства и транспорта, которые он курировал.

- Я уверен в своих знаниях и профессионализме. Я 4 года был депутатом, а затем успешно работал в Совете министров Республики. Именно сейчас Крыму нужен мощный протекторат на федеральном уровне. Это позволит внедрить нужные региону законодательные инициативы и привлечь крупных инвесторов для развития экономики полуострова. Используя богатый, разносторонний опыт законодателя и управленца, я намерен решать эти насущные задачи уже в ранге депутата Государственной Думы России, - отметил Евгений Кабанов.

Его политическая программа в данный момент на финальной стадии разработки – вскоре вице-премьер представит стратегию развития избирателям.

- У каждой территории моего округа будет своя дорожная карта развития. Программа направлена в первую очередь на улучшение социальной, строительной сферы, общего развития экономики региона. Главное для меня – эффективно трудиться на благо крымчан, - заключил Евгений Кабанов.

Как сообщала «Комсомолка», курирующий ФЦП вице-премьер Евгений Кабанов отметил, что строительство и ремонт объектов водоснабжения Республики сейчас в приоритете по линии федеральной целевой программы.

Напомним, в праймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая. По результатам голосования определятся кандидаты от партии на предстоящих в сентябре выборах депутатов Госдумы.