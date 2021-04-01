Водопроводный тоннель сквозь Крымские горы реконструируют за 8,5 миллиардов рублей

Тоннель наывают "Ялтинское метро" Фото: архив "КП"

Тоннельный водовод сквозь Крымские горы пройдет реконструкцию за 8,5 миллиардов рублей. Об этом на совещании по реализации инфраструктурных проектов сообщил министр строительства Крыма Михаил Храмов.

- Масштабный проект реконструкции тоннельного водовода на Южный берег Крыма за 8,5 миллиардов, - отметил он.

Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2025 год. По тоннельному водоводу Большая Ялта самотеком получает питьевой ресурс из Загорского и Счастливенского водохранилищ.

Ялтинский тоннель, он же тоннельный водопровод, был построен в 60-е годы прошлого века. Специалисты «Харьковметростроя» проложили 7-километровый тоннель под горным массивом Ай-Петри. В некоторых местах высота водовода достигает 1270 метров над уровнем моря.

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