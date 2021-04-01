Симферополь и Ялта отстают по благоустройству на деньги Москвы

Симферополь и Ялта отстают в благоустройстве общественных территорий Фото: Анна КИРИЕНКО

Симферополь и Ялта отстают по благоустройству общественных территорий на средства правительства Москвы. Администрации обоих городов не заключили контракты на 42 объекта.

- Из 156 объектов не подписаны контракты по 46, - сообщил министр ЖКХ Сергей Донец. - Из них в Симферополе и Ялте 42.

Уже после определения единого исполнителя работ по благоустройству в Ялте выяснилось, что у предприятия не закрыт кредит в банке, что осложняет получение банковской гарантии на аванс. Поэтому реализация 20 проектов тормозится. Администрация Симферополя готовит к подписанию 22 контрактов, по которым определен единый поставщик.

В целом из 110 контрактов работы идут по 104, выполнено 15% работ. Вебкамеры для слежения интенсивности работ на объектах в большинстве случаев не установлены.

Напомним, в этом году на благоустройство крымских городов и сел правительство Москвы выделило 2 миллиарда 170 миллионов рублей. В перечне 156 объектов - 111 придомовых территорий и 43 общественных - парки, скверы, площади. Причем на все работы отведен очень короткий срок - до 1 июля.

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