Равнение на июль: Муниципалитетам Крыма поставили жесткие сроки благоустройства

На работы по благоустройству отвели всего пол года Фото: Анна КИРИЕНКО

В этом году на благоустройство общественных территорий Крым получит от правительства Москвы 2 миллиарда 170 миллионов рублей. В очереди на приведение в «божеский вид» 111 придомовых территорий и 43 общественных - парки, скверы, площади. Причем на все работы отведен очень короткий срок - до 1 июля.

В прошлом году объектов и денег было в два раза больше. Но управиться с ними в администрациях смогли только на половину, а со всеми недоделами обещали разобраться до 1 февраля.

- По результатам прошлого года видим, что положиться ни на кого не можем, - отмечает глава Крыма Сергей Аксенов. - По отстающим регионам, где заваливается работа и понятно, что ни замы, ни глава на объекты не выезжают, будем вешать GPS-трекеры, чтобы понимать, где они находятся. Заместителей на объектах не видели вообще и не знают, кто они такие.

Оценку «тихий ужас» получила ситуация в Симферополе. Благоустройство дворов закончилось их полной разрухой, под которой председатели МКД подписываться не хотят. Скверы и общественные пространства, которые еще прошлой осенью были готовы на 99,9%, до сих пор не приняты комиссией. Сроки постоянно переносятся, и администрация не успевает заключать контракты контракты по благоустройству на оставшиеся с прошлого года деньги, не говоря о новых подрядах.

- Срок окончания всех работ 1 июля, - напомнил Аксенов. - Жалобы и причины не принимаются, только уважительные, если что-то со здоровьем или тюрьма. Принцип простой - на указанную дату исполнения нет, делопроизводство по главам администраций выносим на сессии, а по министрам выговоры выносим сами. Два выговора - и потом «до свидания».

Один выговор у главы администрации Симферополя Елены Проценко уже есть. Второй на подходе, если приемная комиссия зарубит качество работ при реконструкции сквера возле Центрального автовокзала столицы. Крайний срок подписания актов - 15 февраля. А на этот год предстоит отремонтировать 5 общественных территорий - площадь им. Куйбышева, площадь им. Ленина, сквер «Казанский» (у здания горсовета), бульвар им. Франко и территорию сквера возле школы №44 в микрорайоне Фонтаны.

- Пять общественных территорий сегодня согласовываются с общественностью, архитекторами, привлечены специалисты градостроительного совета РК, - уточняет врио главы МинЖКХ Сергей Донец. - Сроки были указаны 15-25 февраля. Завершить в эти даты невозможно, объективно процедуру согласования закончим к 15 марта.

В симферопольской мэрии рассчитывают перенести хотя бы один объект на следующий год. Изначально ремонт площадей им. Ленина и им. Куйбышева столичные власти хотели провести в 2022 году, но руководство республики настаивает на скорейшем благоустройстве этих общественных пространств. С площадью перед администрацией тоже особо завязываться не хотели, тем более, что на этот год средства предусмотрены не значительные.

- На это год у нас меньше денег, но большие и значимые территории, а на следующий год сумма больше, а территории меньше, - подчеркивает глава администрации Симферополя Елена Проценко. - Логично было бы бульвар Франко перенести на следующий год.

Для благоустройства всех пяти площадок не хватает 116 миллионов рублей, и глава Крыма пообещал их найти по итогам выполнения бюджета за первое полугодие.

Администрация должна сосредоточится на графиках выполнения работ, которые теперь составляются буквально по шагам с указанием сколько рабочих и техники должно быть на объекте в конкретное время для выполнения задач. Совмин сегодня разослал во все администрации «дорожные краты» с утвержденными сроками: договоры благоустройства заключить не позднее 25 февраля, выход на строительную площадку до 1 марта, готовность до 1 июля. И так по всем 154 территориям.

Единого исполнителя услуг МинЖКХ обещает предоставить, но на данный момент на экспертизу отправлены только 53 проекта, а остальные 101 еще не готовы. И это без учета дополнительных 617 миллионов рублей, которые поступят в 7 регионов на 19 объектов комфортной городской среды. Там на экспертизу отправлены только 2 проекта, и к середине марта документальную работу завершить удастся вряд ли.

Раньше коронавирус выручал, а теперь списать не на кого. Вдобавок, за каждым двором, сквером и парком решено закрепить местных активистов из числа жителей района, и раз в месяц проводить очную скайп-ставку с руководителями по вопросам выполнения проектов. Общественникам выдадут графики выполнения работ для сверки и номера мобильных телефонов помощников Аксенова для прямой связи. Жаль, что GPS-трекеры не дадут. Можно было бы сравнить результаты двигательной активности с муниципальными чиновниками.

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