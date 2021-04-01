Россия собирается ответить на санкции Канады по Крыму

Россия не собирается оставлять подобные выпады без ответа. Фото: toptop54 с сайта Pixabay

Россия готовит ответ Канаде по поводу введения ими санкций по Крыму. Свое решение страна объяснила непринятием факта присоединения полуострова к России. Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, Канада таким образом просто показывает свое упрямство.

- Пора навсегда распрощаться с иллюзиями, что жители Крыма откажутся от своего выбора. А они проголосовали за то, чтобы вернуться в родную гавань. Такие поступки подрывают репутацию Канады, он не должны диктовать суверенным странам, какие ценности они должны выбирать, - заявила Захарова.

Напомним, 29 марта Канада и Австралия объявили о введении санкций по отношению физлиц и нескольких компаний, которые были причастны к строительству Крымского моста.

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