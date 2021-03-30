В Крыму ответили на введение санкций со стороны Канады и Австралии из-за Крымского моста

Против двух юрлиц, которые связаны со строительством Крымского моста, ввели санкции. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Против нескольких компаний и физлиц, которые причастны к строительству и обслуживанию Крымского моста, ввели санкции Канада и Австралия. В Крыму ответили, что эти ограничения на полуостров никак не повлияют.

Напомним, под санкции подпали «Крымская первая страховая компания», «Крымская железная дорога», «Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск» и «Ленпромтранспроект». Кроме того, ограничения наложили на нескольких юридических лиц - Александра Ганова, который является гендиректором компании «Гранд Сервис Экспресс» и Леонида Рыженькиного - замгендиректора инфраструктурных проектов компании «Стройгазмонтаж».

Санкции заключаются в том, что компаниям заморозят пакет активов и полностью запретят проводить торговые операции в Канаде. Австралия поступила аналогичным образом, более того - согласовывала свои действия с Канадой, Великобританией и ЕС.

Крымский политолог Владимир Джаралла прокомментировал КП-Крым действия Канады и Австралии. По его мнению, санкции стран Запада не имеют значения и влияния на полуостров.

- Мы можем столкнуться с какими-то бытовыми вещами, но уже давно найдены механизмы их преодоления на государственном уровне. Развитие республики происходит за счет инвестиций России, поэтому для нас более болезненными являются внутренние санкции. Те ограничения, которые ввели против нас российские компании - телекоммуникации, сетевые организации, банки, - заявил политолог.

Он считает, что подключение Канады и Австралии к этому процессу просто произошло с большим замедлением.

- Они повторяют действия старшего брата, которым является США и выполняют те условия, которые им рекомендуют принимать в этом вопросе. Для нас это скорее инфоповод для обсуждения, нежели реальное влияние, - заключил эксперт.

Напомним, ранее против вышеупомянутых компаний санкции ввели ЕС, Швейцария и Великобритания.

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