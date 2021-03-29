Власти Крыма предъявят иски по водной блокаде Джемилеву, Чубарову и Сенченко

Вода из Украины перестала поступать в Крым в 2014 году Фото: Архив "КП"

Власти Крыма планируют предъявить исковые требования к трем гражданам Украины, которые принимали участие в организации водной блокады полуострова. В частности, это будет касаться экс-депутата Верховной Рады Украины Андрея Сенченко, бывшего лидера запрещенного в РФ меджлиса Мустафы Джемилева, а также нынешнего председателя этой организации Рефата Чубарова.

- Пока планируем предъявить именно Сенченко, Чубарову и Джемилеву, поскольку именно они стояли у истоков водной блокады. Во всех СМИ именно Сенченко выступал активным организатором перекрытия Северо-Крымского канала. Когда премьер-министр Украины отказал ему о выделении денег, он убеждал предпринимателей и фермеров Херсонской области, что нужно «решать эту задачу». Очень много заявлений и призывов в поддержку водной блокады сделал Чубаров и Джемилев, - заявил в комментарии КП-Крым первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

При этом вице-спикер крымского парламента отметил, что точная сумма ущерба, нанесенная Крыму из-за водной блокады, еще не посчитана. Неделю назад власти заявляли сумму в триллион рублей. Однако специалисты продолжают подсчеты, а юристы готовят обращение в правоохранительные органы по привлечению к уголовной ответственности украинских чиновников.

Напомним, что до 2014 года на полуостров поступала вода по Северо-Крымскому каналу. Это покрывало 85% потребностей Крыма в воде. Однако после присоединения региона к России Украина перекрыла канал, и днепровская вода перестала поступать. В 2020 году из-за обмеления водохранилищ во многих регионах полуострова начали подавать воду по часам. Пока что крымчане используют воду из подземных источников, а в будущем планируется строительство опреснительных установок.

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