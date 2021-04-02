В симферопольском сквере около ДКП никто не поливает цветы

Работы по реконструкции сквера около ДКП начались в конце лета прошлого года Фото: Анна КИРИЕНКО

Около недавно благоустроенного сквера у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе почти месяц не поливаются цветы, жалуются в соцсетях жители города.

Специальное приспособление для капельного орошения растений давно смонтировано на территории, но все еще не подключено, так как объект не сдали в эксплуатацию.

- Сквер возле ДКП. Подрядчик это богатство не сдал, город не принял. Растения сохнут, капельное орошение валяется, - возмутилась в Facebook Юлия Колузова.

В администрации города на претензию ответили тем, что комиссия продолжает проверки, но объект пока что не передан городу.

Напомним, работы по реконструкции сквера около ДКП начались в конце лета прошлого года. Завершить все работы должны были в декабре 2020 года, но объект все еще не сдали в эксплуатацию.

Не так давно после долгих дождей в парке выявили несколько недочетов, которые подрядчик должен исправить за свой счет в краткие сроки. Объект планируют принять только после устранения всех недочетов реконструкции.

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