Стая собак разорвала косуль на ЮБК

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На Южном берегу Крыма свора бродячих собак разорвала несколько косуль. Об этом сообщил Александр Чернышов, заместитель директора по научной работе ФГБУ «Заповедный Крым», передают «Вести Крым».

- Собаки часто используют коллективную охоту. Загоняют животного, когда оно не может от них оторваться. Они его преследуют и уничтожают. От волка существенное отличие в том, что он практически сразу убивает жертву. Собаки же разрывают ее еще живой, - сказал эксперт.

По словам Александра Чернышова, это уже четвертый случай с начала года, когда собаки раздирают косуль.

Также Чернышов отметил, что дикие собаки обычно охотятся рано утром или ночью. Именно в это время косули выходят, чтобы найти пропитание.

Напомним, неделю назад в районе Байдарской долины туристы нашли несколько разорванных косуль. От некоторых животных остался только скелет.

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