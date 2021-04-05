В мае в Крыму пройдет экологический фестиваль «Алушта.Green 2021»

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В мае на набережной Алушты пройдет фестиваль «Алушта.Green 2021». Будет работать концертная площадка, арт-галерея, лекторий.

- В рамках фестиваля «Алушта.Green 2021» набережная Алушты 15 мая превратится в концертную площадку, карнавальную улицу, арт-галерею, цех художников-декораторов, лекторий и танцевальную студию одновременно, - сообщила ТАСС продюсер фестиваля Юлия Бычкова.

По ее словам, основная цель фестиваля – напомнить людям о бережном и экологичном отношении к природе и друг другу с помощью языка современного искусства.

Также Юлия Бычкова сообщила, что в мероприятии примут участие десятки молодых артистов и художников. Они выставляли работы на крупных международных и российских проектах.

В пресс-службе фестиваля также уточнили, что театры, работающие в жанре уличных представлений, покажут свои работы. А кульминацией театральной программы станет карнавальное шествие. Создавать образ для шествия участники должны самостоятельно. В этом им помогут бесплатные мастер-классы от художников, которые откроются 12 мая.

Напомним, что впервые фестиваль современной культуры и экологии «Алушта.Green» прошел в октябре 2019 года. Главной темой была защита африканских животных.

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