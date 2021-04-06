В Крыму направили в суд дело после смерти 9 человек на Тавриде

45-летний индивидуальный предприниматель обвиняется в преступлении Фото: Архив "КП"

В прокуратуре республики Крым утвердили обвинительные заключения после гибели 9 человек на трассе Таврида, сообщили в пресс-службе ведомства.

45-летний индивидуальный предприниматель обвиняется в преступлении по части 3 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть более двух лиц.

В прокуратуре выяснили, что во время организации поездки за день до трагедии перевозчик точно знал, что водителю нужно будет находиться за рулем автобуса Mercedes-Benz Sprinter на протяжении 9 часов, двигаясь по маршруту «Симферополь-Краснодар». Но решил не предоставлять работнику даже времени на отдых и отправил его в обратный путь в Севастополь.

Напомним, утром в 5 часов утра 31 июля прошлого года водитель автобуса столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ. В ДТП погибли 9 человек - водитель и 8 пассажиров, еще 9 получили травмы различной тяжести.

- С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд Республики Крым для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

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