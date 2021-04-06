В конце мая из Симферополя можно будет улететь в Саранск

Улететь в Саранск можно будет каждую субботу до 25 сентября Фото: Архив "КП"

В конце мая из аэропорта Симферополь начнут летать новые рейсы в Саранск, сообщили в пресс-службе воздушной гавани полуострова.

Благодаря новому маршруту сеть авиасообщений между республикой и материковой частью России дойдет до 57 направлений.

Улететь в Саранск можно будет каждую субботу до 25 сентября, а время в пути составит всего 2 часа.

Напомним, с начала года в симферопольском аэропорту обслужили больше 600 тысяч человек, что на 1,4% превысило показатели аналогичного периода 2019 года и на 10% докарантинного 2020 года.

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