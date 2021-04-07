«Трепещет сердечко Анны Красавицы»: В Крыму скоро начнется Парад тюльпанов 2021

Анна Красавица (Anna Krasavitsa). Фото: Людмила Александрова Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

На Южном берегу Крыма есть уникальное место – Никитский ботанический сад, где круглый год, даже зимой, есть цветущие растения.

В апреле здесь проходит Парад тюльпанов. Точной даты начала мероприятия еще нет, но отдельные сорта луковичных, не дожидаясь официального разрешения, раскрыли плотные бутоны.

- Трепещет в предвкушении праздника и новых встреч сердечко Анны Красавицы. Она уже примчалась на Парад. Ну, когда же, когда уже?! Солнышко, ау! – такой трогательный пост с видео появился в паблике Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН) в соцсети.

Всего же участниками цветочного шоу станут свыше 80 тысяч тюльпанов, представляющих около 200 сортов.

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