Парад тюльпанов на Южном берегу Крыма 2021: уже распустились 11 сортов

Giuseppe Verdi. Фото: Людмила Александрова/nikitasad.ru
Зловредный коронавирус сдает свои позиции, поэтому есть надежда, что традиционный Парад тюльпанов пройдет вживую, а не виртуально, как в минувшем високосном году.
- Первый день апреля отмечен цветением одиннадцати сортов коллекционных тюльпанов. Весна не торопится, но тем долгожданнее эти красавцы, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада, отметив, что эти луковичные еще только начинают цвести.
Easter Parad и Jeantine. Фото: Людмила Александрова/nikitasad.ru
Но отдельные сорта, такие как, Anna Krasavitsa, Giuseppe Verdi и Jeantine уже раскрасили в яркие весенние цвета целые полянки.
Beauty of white и Cadenza. Фото: Людмила Александрова/nikitasad.ru
Официального сообщения о точной дате открытия Парада Тюльпанов еще нет. Есть только наметки, что долгожданное событие пройдет в первой декаде апреля.
Anna Krasavitsa и Armani Фото: Людмила Александрова/nikitasad.ru
В цветочном шоу примут участие свыше 80 тысяч тюльпанов, представляющие около 200 сортов. Есть луковичные, которые имеют традиционную, классическую форму и расцветку лепестков, и необычные, которые можно увидеть только на Параде.
Самые же раннецветущие сорта видовых тюльпанов раскрыли свои бутоны еще в середине марта – храбрецов не столь много, но зато они подают хороший пример своим более нежным собратьям.
Giuseppe Verdi и Lovely Surprise. Фото: Людмила Александрова/nikitasad.ru
Логичным завершением Парада станет самый эффектный цветок, который и будет удостоен титула Генерал.
Название сорта-победителя станет известно ближе к майским праздникам. В минувшем году такой чести удостоили сорт «Алладин». Голосование проходило в интернете: фото тюльпанов без названий, под порядковыми номерами были выставлены в социальных сетях.
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