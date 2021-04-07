Больше четверти жителей Крыма расплачиваются за проезд в общественном транспорте по карте

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В марте больше 547 тысяч человек рассчитались по банковским картам в общественном транспорте Крыма. Такие данные приводит банк РНКБ. Этот показатель увеличился более чем на 20% с начала года.

Так, в день совершается в среднем 164 тысячи поездок, оплаченных картами.

- Многие крымчане оценили удобство и выгоду безналичного способа оплаты в общественном транспорте. Это еще и выгодно, поскольку при оплате картой стоимость проезда сохраняется в сумме 17 рублей, а в некоторых городах - 15 рублей соответственно! Улучшилась и работа системы валидаторов, в случае проблем пассажир всегда может обратиться на горячую линию министерства транспорта РК, - отметил вице-премьер-министр Республики Крым Евгений Кабанов.

На сегодняшний день к автоматизированной системе оплаты проезда присоединилось 60 транспортных компании. Специальными устройствами по оплате проезда оборудовано около 2000 единиц автотранспорта, работающего на городских и пригородных маршрутах.