В Симферополе начальника следственного управления поймали на взятки в 7,5 миллионов рублей

Сейчас следствие готовится выйти в суд для избирания меры пресечения Фото: Архив "КП"

После громкого скандала о том, что начальник управления УМВД по Симферополю получил взятку в 7,5 миллиона рублей, ему предъявили обвинение, сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, больше месяца назад крымский предприниматель решил обратиться к знакомым с просьбой закрыть дело о групповом мошенничестве, которое он совершил вместе со своими подельниками. Это обращение дошло до начальника следственного управления, который согласился помочь, но за вознаграждение.

Стоимость своих услуг он оценил в 7,5 миллионов рублей. Мужчина решительно согласился, и уже вечером 5 апреля в одном из симферопольских кафе они совершили сделку.

- Сотрудник полиции получил взятку в размере 7,5 млн рублей, после чего был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, - отметили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следствие готовится выйти в суд для избирания меры пресечения в отношении высокопоставленного сотрудника управления УМВД.

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