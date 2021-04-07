В Крыму заметили колонну военной техники

Фото: скриншот из видео

На крымской железной дороге заметили колонну самоходных минометов 2С4 «Тюльпан». Эшелон военной техники сняли на видео очевидцы.

На Крымском мосту с 31 марта по 1 апреля проходили учения по противопожарной безопасности. Транспортный переход через Керченский пролив частично перекрывали. По железнодорожной ветке Крымского моста доставили на полуостров бронетранспортёры, военные грузовики, а также самоходные артиллерийские установки.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в стране началась проверка боевой готовности армии.

Глава Минобороны отметил, что войска вышли на полигоны для тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

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