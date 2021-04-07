Аксенов предложил сделать прямыми выборы глав администраций в Крыму

Аксенов сообщил, что с 2024 года выборы глав администраций будут прямыми. Фото: пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил сделать прямой систему избрания глав администраций в Крыму. Об этом он сообщил сегодня на встрече с новоизбранным главой администрации Симферополя Валентином Демидовым.

- Мы с Владимиром Андреевичем Константиновым говорили, что с 2024 года сделаем должности глав администраций выборными, а не назначаемыми, - подчеркнул Аксенов. - Соответственно, чтобы люди принимали участие и могли реализовать свое волеизъявление в выборах глав администраций.

Выборы глав администраций по республиканскому законодательству проходят в несколько этапов: выдвижение претендентов, соответствующих требованиям, открытый конкурс с определением двух победителей, голосование за них депутатами местного совета. Победителем считается набравший наибольшее число голосов.

Напомним, сегодня горсовет Симферополя утвердил на посту главы столичной администрации Валентина Демидова.

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