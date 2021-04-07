Кто такой Валентин Демидов, новый глава администрации Симферополя

За кандидатуру Демидова проголосовали 32 депутата Симферопольского горсовета. Фото: страница Валентина Демидова на Facebook

Новым главой администрации Симферополя 7 апреля стал Валентин Демидов. На внеочередной сессии Симферопольского городского совета второго созыва за него проголосовали 32 депутата. Конкурента Михаила Шумилина поддержал только один человек. Напомним, что сперва на пост градоначальника Симферополя претендовали восемь кандидатов, но по результатам конкурса выбрали только двоих.

- Одна из главных задач, безусловно, развитие экономики Симферополя. Необходимо заниматься увеличением доходной части бюджета, а также создавать условия для привлечения частных инвестиций, - отметил Демидов, обращаясь к депутатам.

Валентину Демидову 44 года, он родился в Липецкой области. Получил образование юриста, а в 1998-2001 годах работал юрисконсультантом городского отдела Пенсионного фонда Украины в Армянске. Потом Демидов занял должность юриста-консультанта и начальника бюро правового обеспечения на предприятии «Крымский Титан». В 2002-2007 годах занимал должность секретаря Армянского городского совета.

В 2007 году Демидов стал мэром Армянска и продолжил занимать эту должность до июня 2015 года, уже в российском Крыму. Затем чиновник стал главой Министерства экономического развития Крыма, а в январе 2017 года занял должность директора департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления правительства Севастополя.

В администрацию Симферополя Демидов пришел в сентябре 2020 года, его назначили на должность заместителя главы администрации крымской столицы. В феврале 2021 года Елена Проценко уволилась с должность градоначальника, и временно исполняющим обязанности стал Валентин Демидов.

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