Экс-звезда «Дома-2» Глеб Клубничка метит в помощники Аксенова

Уже около двух лет Жемчугов живет в Крыму. Фото: Глеб Жемчугов / Instagram

Звезда реалити-шоу «Дом-2» в прошлом, а ныне сотрудник фонда «За трезвый Крым» Глеб Жемчугов по прозвищу «Клубничка» хочет попробовать свои силы в местной политике. Развитие карьеры он видит с поста помощника депутата или мэра Симферополя.

Как заявил Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда-Крым», уже около двух лет он живет в Крыму. Сюда приехал на реабилитацию от нарко- и алкозависимости, а пройдя курс решил не покидать солнечный полуостров.

Почти сразу Глеб Жемчугов вошел в Общественный совет Симферополя в качестве волонтера, но быстро покинул его из-за волны негатива со стороны крымчан. А сейчас рассматривает возможность стать частью представительской власти.

- У меня есть на это силы и есть на это желание. Мне хочется этим заниматься. Я говорил о том, что хотел попасть в команду какого-то хорошего чиновника - мэра или депутата, и поработать, - говорит Жемчугов. - Хотелось бы десяток лет поработать в команде управленцев, а позже стать депутатом, чтобы в дальнейшем и отстаивать права людей.

Глеб «Клубничка» не исключил и вариант поработать силы в команде у главы Крыма Сергея Аксенова, чтобы набраться опыта и занять собственное место в управлении.

Слушайте полное интервью с Глебом Жемчуговым 9 апреля на радио «Комсомольская правда – Крым» в 17.00.