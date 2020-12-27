Вот уже несколько дней в соцсетях обсуждают неожиданную весть - одиозный экс-участник проекта «Дом 2» Глеб Жемчугов стал членом Общественного совета муниципального образования Симферополя. За короткий период времени Глеб, известный прозвищем Клубничка, получил шквал критики и решил записать оправдательное видеообращение, где объяснил, чем же все-таки он будет заниматься в новой должности.- Меня за сутки окрестили чиновником, главой муниципалитета. Тормозите, это все чушь! Что же произошло на самом деле? Я написал заявление в Общественный совет. Это может сделать каждый. Я занимаюсь популяризацией здорового образа жизни в Крыму и веду волонтерскую деятельность. Кроме того, в Общественном совете мне предложили стать частью рабочей группы по взаимодействию со СМИ, так как у меня есть опыт работы на «Первом канале» и «ТНТ». Я могу также проводить мероприятия, но только трезвые. Вот и все, что я могу делать в Общественном совете, - пояснил экс-участник «Дома 2».Накануне Глеб Жемчугов уже обращался к недоброжелателям и говорил, что относится к критике с пониманием, поскольку «прошлая жизнь заслуживает таких слов». Клубничка попросил дать ему шанс «быть полезным».Пользователи же соцсетей действительно не выбирали выражения, оценивая новую должность Жемчугова:- Этот «специалист» Клубничка, который лечился от алкоголизма, будет заниматься формированием информационной политики и общественного мнения.- Решили пристроить «бездомовцев»? И теперь в Общественном совете устроят «Дом-3»?- Лечился от алкоголизма и наркомании, а попал в Общественный совет. Вот, собственно, так и живем, с такими советами.- Был клубничкой, а теперь станет чьим-то персиком, делов-то!При этом глава Общественного совета Симферополя Олег Щербаков вступился за Жемчугова и сказал, что находится «в полном недоумении по поводу волны негатива в соцсетях». Чиновник заявил, что совет всегда открыт для людей, которые готовы работать на благо общества, даже если у них когда-то были вредные привычки.Напомним, Глеб Жемчугов прославился как участник нашумевшего телепроекта «Дом 2». Он пытался «построить свою любовь» с 2009 года, но получил репутацию скандалиста, злоупотребляющего алкоголем. Несколько раз он бросал участие в проекте, но возвращался туда вновь. На проекте Глеб постоянно скандалил, ссорился с потенциальными невестами и устраивал потасовки, там же он пристрастился к алкоголю. Свою пагубную привычку Клубничка лечил в организации «За трезвый Крым».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Общественном совете Симферополя заступились за Глеба КлубничкуПредседатель совета уверен в профессионализме Жемчугова (подробнее)Бывший участник «Дом-2» Глеб Клубничка стал членом Общественного совета СимферополяНе так давно Клубничка покинул реабилитационный центр «За Трезвый Крым» (подробнее)