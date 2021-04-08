Ялта в апреле: 5 весенних фото Южного берега Крыма

Ялта. Фото: Алекс Кедми/VK

Второй месяц весны на полуострове выдался ненастным – дожди да ветра.

Отдыхающие одеты в пальто и куртки. Фото: Алекс Кедми/VK

Непогода хозяйничает и на Южном берегу Крыма, но стоит только солнышку выглянуть из-за туч, как все вокруг преображается.

Отдыхающие посещают популярный курорт и в апреле. Фото: Алекс Кедми/VK

Атмосферу Ялты в такие погожие минуты можно сполна ощутить благодаря замечательному фотосету талантливого фотохудожника Алекса Кедми.

- Ялта, набережная, - так автор назвал подборку снимков, которую разместил в соцсети. Много воздуха, много моря!

Экзотические растения украшают курорт. Фото: Алекс Кедми/VK

Несмотря на межсезонье на улицах и площадях города-курорта достаточно много отдыхающих.

Набережная имени Владимира Ленина. Фото: Алекс Кедми/VK

Черное море еще холодное, температуры воды не выше +10 градусов, но купаться не обязательно, ведь можно прогуляться по набережной имени Владимира Ленина.

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