Российские ученые начали искать пресную воду под Азовским морем

Сейчас принимаются все возможные меры по водоснабжению Фото: Архив "КП"

Под Азовским морем проходит разведка запасов пресной воды. Как сообщил вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, этим занимается российская компания.

Если под морем найдут источники с пресной водой, то ее планируют сразу направить в Северо-Крымский канал. По словам Кабанова, сейчас принимаются все возможные меры по водоснабжению. Также ведется разведка для бурения новых водных скважин в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

- На сегодняшний день ведется одной из ведущих компаний РФ разведка Азовского моря с точки зрения определения подводного бассейна пресной воды и возможности ее применения для бытовых нужд, - сказал он.

Напомним, в декабре на ежегодной пресс-конференции РФ Владимир Путин заявил, что для решения проблем с засухой на полуострове, питьевую воду будут добывать из-под Азовского моря.

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