Пьяная ссора семейной пары в селе Дубки закончилась поножовщиной

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В Симферопольском районе задержали женщину, которая нанесла тяжкие телесные повреждения своему сожителю.

45-летний житель села Дубки рассказал, что во время распития алкогольных напитков произошла ссора, во время которой женщина напала на него с кухонным ножом и ударила в живот. Делом занимается следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю.

- Мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Злоумышленница задержана. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Крым.

Напомним, что 11 ноября в Бахчисарайском районе было совершено убийство 60-летнего жителя на почве пьяного конфликта. Труп обсыпали кофе.

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