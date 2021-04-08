Организатору энергоблокады Крыма Ленуру Ислямову смягчили приговор

С 2014 года Ленур Ислямов находится на Украине. Фото: Ленур Ислямов / Facebook

Бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову в четверг, 8 апреля, смягчили приговор. Решене вынес Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи.

Напомним, что Ислямов был заочно осужден за организацию диверсии, а также создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению целостности РФ. 10 декабря его приговорили к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако апелляционный суд отменил одну из статей, по которой был осужден организатор блокады Крыма.

- Приговор отменен по части 2 статьи 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации с использованием средств массовой информации) в связи с декриминализацией, - сообщили в пресс-службе суда.

В результате срок Ислямова сократился на год – он должен провести в колонии 18 лет. Срок наказания для бывшего вице-премьера Крыма наступит с того момента, как его передадут правоохранительным органам России.

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