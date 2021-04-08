Начальника управления УМВД по Симферополю заключили под стражу на два месяца за крупную взятку

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Начальника управления УМВД по Симферополю, которого обвиняют в получении взятки в 7,5 миллиона рублей, заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Киевского районного суда Симферополя.

По данным следствия, обвиняемый получил деньги от посредника за то, чтобы не привлекать лицо к уголовной ответственности по делу. Затем он был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Следователь мотивировать избрать меру пресечения в виде заключения под стражу тем, что полицейский обвиняется в совершении умышленного преступления против государственной власти и интересов госслужбы. Оно относится к категории особо тяжких, где предусматривается наказание на срок до 15 лет. Помимо этого, начальник симферопольского управления УМВД в течение долгого времени занимает различные посты в правоохранительных органах, а потому может оказывать давление на свидетелей, или же скрыться от следователей, уничтожить следы преступления.

- Избрать в отношении М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК Российской Федерации (получение взятки в особо крупном размере ред.), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 06 июня 2021 года. Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня вынесения, - уточнили в пресс-службе суда.

Напомним, начальника управления МВД по Симферополю Никиту Мельникова задержали 6 апреля. По данным Следкома по Крыму и Севастополю, больше месяца назад крымский предприниматель решил обратиться к знакомым с просьбой закрыть дело о групповом мошенничестве, которое он совершил вместе со своими подельниками. Это обращение дошло до начальника следственного управления, который согласился помочь за крупное вознаграждение.

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