Парад Победы 2021: В Симферополе временно перекроют центр города, чтобы провести репетицию

Ограничения движения временные. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Пресс-служба администрации города Симферополя сообщила о грядущем перекрытии движения в центре столицы региона:

- В связи с проведением репетиций Парада, посвященного 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, движение транспорта будет перекрыто с 18.00 до 24.00 часов (3 и 5 мая), с 8.00 13.00 часов (7 мая).

Ограничения коснутся следующих дорог: 1.) проспект Кирова (от площади Амет-Хана Султана до площади Куйбышева включительно)

2.) улица Севастопольская (от перекрестка улиц Севастопольской и Козлова до пересечения улиц Севастопольской и проспекта Кирова)

3.) улица Турецкая (в районе пересечения с улицей Сергеева - Ценского и улицей Пушкина (в районе пересечения с улицей Самокиша).

В этих районах также нельзя будет парковать машины – для непослушных автолюбителей будут работать эвакуаторы.

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