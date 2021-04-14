В прошлом году в Крыму предотвратили шесть терактов

Угроза терактов в Крыму сохраняется Фото: Архив "КП"

За прошедший год в республике предупредили шесть актов терроризма, десять преступлений террористического характера, также предотвратили 23 экстремистских злодеяния. Об этом на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Севастополе сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Секретарь напомнил, что в 2021 году в Симферополе также успели предотвратить теракт, организаторы которого были представителями запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Напомним, что, по его мнению, из-за НАТО и Евросоюза в Крыму сохраняется угроза совершения терактов.

«Хайят Тахрир аш-Шам» – террористическая коалиция, возглавляемая боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50