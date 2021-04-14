Поцелуй по-взрослому: Жителя Крыма подозревают в совращении 11-летней дочери

Для девочки назначена судебно-медицинская экспертиза Фото: Архив "КП"

В Раздольненском районе Крыма во время безобидной семейной игры отец поцеловал свою 11-летнюю дочку в шею. После таких игр на теле школьницы проявились алые пятна, а на следующее утро засосы заметили окружающие. Тогда в дом к любвеобильному мужчине пожаловали инспекторы по делам несовершеннолетних.

Как удалось выяснить КП-Крым, теперь 33-летнему отцу может грозить 135 статья УК РФ - совершение развратных действий без применения насилия. За это мужчину могут лишить свободы на срок до трех лет или привлечь к обязательным работам.

Пока для ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Напомним, несколько месяцев назад весь Крым облетела новость об изнасиловании девятилетней девочки. По рассказам родителей школьницы, над их дочкой надругался преподаватель и один из лучших уличных художников Феодосии.

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