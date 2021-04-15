На благоустройство набережной в Коктебеле дали 3,8 миллиарда рублей

Реконструкция набережной Коктебеля проводится не в первый раз Фото: Архив "КП"

Реконструкцию набережной в Коктебеле проведут на средства государственного бюджета за 3,8 миллиарда рублей. Как говорится в распоряжении главы республики Сергея Аксенова, деньги получит общество с ограниченной ответственностью «Интерстрой».

Сумма проектно-изыскательских работ – более 52,4 миллиона, строительно-монтажных - более 3,7 миллиарда рублей.

Ответственный подрядчик обязан выполнить не менее 60% работы. Предельный срок завершения реконструкции – 31 декабря 2024 года.

Напомним, что в 2019 году уже был утвержден проект реконструкции набережной Коктебеля, согласно которому пляжную территорию планировали увеличивать почти в два раза.

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