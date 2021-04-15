В СК России запросили информацию об ущербе от водной блокады Крыма

По предварительным данным, ущерб составил больше 10 триллионов рублей. Фото: Архив "КП"

В Следственном комитете России попросили крымское управление ведомства доложить о нарушениях прав жителей полуострова после водной блокады в Крыму, сообщили в пресс-службе ведомства.

Этим решил заняться председатель СК России Александр Бастрыкин.

- Председатель СК России поручил доложить о ситуации с нарушением прав жителей Республики Крым в связи с водной блокадой Крымского полуострова вследствие перекрытия передачи воды по Северо-Крымскому каналу, о которой заявляли представители властей Крыма, - отметили в пресс-службе.

Напомним, уже больше месяца крымские власти готовят документы, чтобы предъявить Киеву несколько исков по блокадам полуострова. По предварительным данным, ущерб составил больше 10 триллионов рублей.

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