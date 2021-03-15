В Госсовете Крыма назвали сумму иска к Украине за водную блокаду

В конце марта крымские власти огласят точную сумму ущерба Фото: Архив "КП"

На следующей неделе крымские власти планируют провести все мероприятия для подачи иска к Украине за водную блокаду полуострова. Как сообщил КП-Крым первый заместитель председателя Государственного совета Ефим Фикс, сумма ущерба составила больше 10 триллионов рублей.

Уже до конца этой недели власти подготовят все нужные материалы о предполагаемом ущербе, который Украина нанесла в последствии незаконных действий во время водной блокады.

- В конце марта уже точно можно будет назвать сумму ущерба. Потом направим обращение в генеральную прокуратуру с просьбой рассмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности всех, кто связан с блокадой. Следующим шагом станет подача иска в международные организации о нарушении прав человека в Крыму в связи с прекращением подачи воды, - отмечает Фикс.

Напомним, еще в начале марта 2021 года спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил о готовности республики подать иски в суд к Украине из-за ущерба, которые Киев нанес водной блокадой.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На спасение Крыма от засухи выделят больше 3 миллиардов рублей

Эти деньги позволят жителям полуострова забыть о почасовых графиках подачи воды (подробнее)

Проект опреснительной установки в Ялте оценили в 3,3 миллиарда рублей

Его планируют построить до 2023 года (подробнее)