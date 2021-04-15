Под санкциями США оказалось симферопольское СИЗО №1

Фото: krim.fsin.gov.ru

В СИЗО-1 Симферополя «чудовищные» условия, там содержат обвиненных по политическим мотивам, заявили в Минфине. Кроме того, под санкции попали российские сайты, которых обвинили в связях со спецслужбами

Следственный изолятор №1 в Симферополе попал в санкционный список Министерства финансов США. В ведомстве назвали «чудовищными» условия содержания заключенных.

- Печально знаменитая тюрьма известна жестокими злоупотреблениями, распространением инфекционных заболеваний, плохими и бесчеловечными условиями содержания и неадекватной медицинской помощью. Известно, что заключенные мерзнут, голодают, страдают от паразитов и содержатся в плохо проветриваемых, антисанитарных камерах, - высказались в американском Минфине.

В ведомстве США также заявили, что в «переполненной тюрьме» содержат тех, кто задержан по политическим мотивам.

Ранее представители США ввели санкции против нескольких глав крымских ведомств, а также руководителей крупных компаний. Как говорится на сайте Минфина США, под ограничения попали министр внутренних дел по Крыму Павел Каранда, руководитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк. Кроме того, санкции введены против руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму Владимира Терентьева, а также главы Минимущества республики Ларисы Кулинич.

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