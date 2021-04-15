«Обычная история»: Аксенов прокомментировал санкции США против чиновников Крыма

Сергей Аксенов. Фото: пресс-служба главы РК

Представители США ввели санкции против нескольких глав крымских ведомств, а также руководителей крупных компаний. Как говорится на сайте Минфина США, под ограничения попали министр внутренних дел по Крыму Павел Каранда, руководитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк. Кроме того, санкции введены против руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму Владимира Терентьева, а также главы Минимущества республики Ларисы Кулинич.

Помимо этого, в немилость американцев угодил Леонид Рыженькин, гендиректор компании ПАО «Мостотрест», и «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит - Томмот - Якутск». Эти предприятия участвовали в строительстве Крымского моста.

В американском Минфине сообщили, что вся собственность и активы этих лиц будут заблокированы на территории, подконтрольной США. Кроме того, с указанными лицами и компаниями запрещено заключение сделок.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что американские санкции - это «обычная история».

- Наоборот, у меня к коллегам, которые еще не в санкционном списке, возникает вопрос: как вы его миновали? Сегодня все активные участники процесса находятся в этом черном списке, - отшутился Аксенов.

Ранее Украина ввела санкции против дома отдыха «Прибрежный» ФСБ РФ, а также филиалов производственно-аграрного объединения «Массандра», госпредприятия «Черноморнефтегаз» и «Крымгазсети».

Напомним, Евросоюз, США и Украина начали вводить санкции после того, как Крым стал российским регионом в 2014 году. Американцы и Запад не признали новый статус полуострова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина ввела санкции против «Черноморнефтегаза», госпредприятия «Крымгазсети» и «Массандры»

Указ о введении новых ограничений подписал президент Украины Владимир Зеленский (подробнее)

«Надеются на помощь Запада»: Политолог оценил введение санкций Украины против предприятий Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых ограничениях (подробнее)