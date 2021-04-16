Нашли хорошего Суворова: В Крыму начнут снимать продолжение фильма «Гардемарины, вперед!»

Многие эпизоды фильма сняты в Крыму. Фото: «Фильм «Гардемарины-IV»/VK

На Крымском полуострове уже несколько сезонов снимают продолжение культового фильма 80-тых годов. Действия двух частей киноленты «Гардемарины», под порядковыми номерами 4 и 5, большей частью происходят в Севастополе. Светлана Дружинина этой весной уже побывала в городе-герой и определила локации для продолжения работы

- Активно готовимся к предстоящим съемкам в Крыму, - такой пост появился в паблике «Фильм «Гардемарины-IV».

В двух коротких, но информативных видео, знаменитый кинорежиссер рассказывает о том, что успешно проведен дополнительный кастинг актеров, которые будут играть в фильме.

- У нас есть хороший Суворов. Потрясающий! – эмоционально сообщает Светлана Дружинина, и показывая большой палец руки добавляет, - И вот такого нашли священника!

Действительно, судя по видео, выбор сделан удачно,

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